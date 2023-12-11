Правительство Моравецкого не получило вотум доверия в польском сейме

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Матеуш Моравецкий

Правительству премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не удалось получить вотум доверия в сейме. На голосовании его поддержали всего 190 депутатов, 266 выступили против, воздержавшихся не было, передает Reuters.

Теперь формирование кабинета министров, как ожидается, будет поручено «Гражданской коалиции» во главе с бывшим премьером страны Дональдом Туском. Оппозиционной коалиции из трех партий принадлежит большинство в сейме. Ожидается, что в ближайшее время депутаты проголосуют за нового главу правительства.

Меньше месяца назад президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром и доверил ему право формировать новое правительство страны. Он возглавлял польский кабинет министров с 2017 года.

Перед этим Моравецкий вместе с польским правительством подал в отставку после парламентских выборов, которые прошли в октябре и завершились победой правящей партии «Право и справедливость». Она получила 194 места в сейме.

При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» получили 157, 65 и 26 мест соответственно. Они объединились и завоевали большинство в сейме. А итоге правящая партия «ПиС» не может самостоятельно сформировать правительство.