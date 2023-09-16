Польша запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей

Фото: Markiyan Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пограничный переход Польши

С 17 сентября Польша запретит въезд в страну легковых автомобилей, которые зарегистрированы в России, передает ТАСС. Глава польского МВД Мариуш Каминьский отметил, что решение принято в рамках рекомендаций ЕС и вступит в силу сегодня в полночь.

В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь, — сказал Каминьский.

Польша стала шестой страной, которая решила ввести подобные ограничения. С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на въезд в Финляндию легковых автомобилей с российскими номерами. Хельсинки ввел соответствующее ограничение вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза.

Посольство России в Хельсинки призвало граждан воздержаться от поездок в Финляндию на личных автомобилях. В дипмиссии напомнили о решении Евросоюза от 8 сентября, согласно которому запрещается ввоз из России в страны ЕС ряда товаров. Помимо автомобилей в список также входят смартфоны, драгоценности, косметика, шампуни и ноутбуки.