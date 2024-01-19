Польша отказалась подать иск против РФ из-за авиакатастрофы под Смоленском Сикорский: Польша не подаст иск в ЕСПЧ на РФ из-за авиакрушения под Смоленском

Правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, написал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в соцсети Twitter (X). Таким образом отменяется решение предыдущего кабинета министров обратиться в судебную инстанцию.

Подача иска, у которого даже теоретически нет шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам, — пояснил он.

Министр отметил, что соглашение, подписанное в октябре прошлого года, будет расторгнуто в одностороннем порядке. Согласно документу, из казны республики юристам пришлось бы заплатить порядка четверти миллиона долларов.

Президентский Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Смоленска 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, другие политики, а также военачальники. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром.

В середине декабря прошлого года в Минобороны республики раскритиковали спецкомиссию по расследованию обстоятельств авиакрушения. Там отметили, что были потрачены миллионы злотых, однако результатом спонсирования этой комиссии стала ложь. Более того, депутаты парламента сталкивались с большими трудностями, чтобы получить доступ к информации о работе комиссии.