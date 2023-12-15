В Польше раскрыли подробности расследования ЧП с Ту-154 под Смоленском Замминистра нацобороны Польши: комиссия по расследованию аварии Ту-154 лгала

Фото: Олег Минеев/РИА Новости

Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в результате которой погиб экс-президент страны Лех Качинский, лгала, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. По его словам, которые приводит РИА Новости, были потрачены миллионы злотых, однако результатом спонсирования этой комиссии стала ложь. Томчик подчеркнул, что даже депутаты парламента сталкивались с большими трудностями, чтобы получить доступ к информации о работе комиссии.

По вопросу смоленской комиссии происходило все самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь, — сказал он.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Первая польская комиссия, которую тогда возглавлял глава МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам.

Ранее польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что власти страны окончательно откажутся от версии с «виной России» в авиакатастрофе Ту-154 под Смоленском. По его словам, «время теорий заговора и лжи» экс-министра национальной обороны страны Антония Мацеревича, который возглавлял комиссию, повторно расследующую обстоятельства трагедии, закончилось.