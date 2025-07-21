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21 июля 2025 в 11:38

Польша купит долю в торгующем военной информацией стартапе ICEYE

FT: Варшава купит долю в польско-финском спутниковом стартапе ICEYE

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Варшава планирует купить долю в спутниковой польско-финской компании ICEYE, сообщает Financial Times. Корпорация основана в 2014 году как поставщик радиолокационных изображений ледяных глыб для судоходных компаний, но позже стала продавать данные для военных.

В издании отметили, что польские власти находятся «на завершающей стадии переговоров» на фоне повышения спроса на военную информацию из-за «геополитической напряженности». После начала конфликта на Украине стартап также поставляет военное оборудование. Компания помогала отслеживать перемещения ВС России в направлении Украины.

Компания запустила 54 спутника, стоимость каждого оценивается в $20 млн (более 1,5 млрд рублей). Около половины аппаратов эксплуатируются вооруженными силами Финляндии, Нидерландов, Бразилии и Португалии. В ICEYE отметили, что после введения санкций против России арктический рынок исчез и стартап переключился на оборону. Спрос на спутники сохранится и после урегулирования конфликта на Украине, считают в компании. Объем инвестиций Варшавы в ICEYE не раскрывается.

Ранее заместитель министра обороны республики Павел Бейда сообщил, что Минобороны Польши подписало контракты на закупку вооружения за первое полугодие 2025 года на сумму 21,9 млрд злотых (около $6 млрд, или 468 млрд рублей). По его словам, треть от этой суммы направили на поставку оружия внутри страны. Всего Польша рассчитывает направить на оборону в этом году порядка 187 млрд злотых (около $50,8 млрд, или 3,9 трлн рублей). Эта сумма составит порядка 4,7% ВВП страны.

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