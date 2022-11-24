Политолог заявил, что украинским беженцам в Европе могут урезать льготы Политолог Журавлев усомнился в желании ЕС принять еще одну волну украинских беженцев

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Украинские беженцы в Берлине

В Европе могут отменить большинство льгот для поддержки мигрантов, так как в регионе вряд ли захотят принять новую волну беженцев из Украины, рассказал Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, для поддержки могут сохранить только минимальные средства. Эксперт считает, что украинцы едут в Европу. чтобы их «бесплатно кормили и одевали».

Ввиду текущих проблем на Украине многие украинцы захотят уехать, но вопрос в том, захотят ли их где-то принять. Понятно, что официально правительства будут выражать поддержку беженцам, но на уровне муниципалитетов отношение будет иным. Люди ведь едут не для того, чтобы работать, а чтобы их бесплатно кормили и одевали, — уверен Журавлев.

Политолог считает, что украинские мигранты в первую очередь направляются в Польшу, Чехию и Германию. Также, по его мнению, кто-то из них попытается попасть в Великобританию, так как в этой стране для беженцев самые высокие пособия.

Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес ранее заявила, что ФРГ из-за ситуации с украинскими беженцами находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации». Она обратилась с письмом к федеральному правительству, в котором предупредила об ухудшении ситуации в будущем. По словам Гентгес, только Баден-Вюртемберг принял 139 тысяч беженцев с Украины. Еще 22 тысячи беженцев из других стран ищут убежища, а 3 тысячи человек прибыли в регион в рамках гуманитарной помощи.