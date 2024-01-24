Политолог описал тактику Венгрии в вопросе принятия Швеции в НАТО Политолог Станкевич: Венгрия поддержит принятие Швеции в НАТО ради денег

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Венгрия, оставшаяся единственной страной, пока не давшей добро на вступление Швеции в НАТО, сделает это после улаживания финансовых вопросов с ЕС, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. В беседе с «360» он пояснил, что Брюссель пытается «выкрутить руки» венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, значительно урезав объемы субсидий для Будапешта.

Венгрия не получила от Евросоюза значительный объем субсидий, которые придержал Брюссель, пытаясь выкрутить руки Орбану, чтобы он пошел навстречу в другом вопросе — в вопросе о выделении помощи Украине. <...> Принципиальных возражений у Венгрии нет, решение будет в пользу приема Швеции — это уже очевидно. Идут закулисные маневры по поводу денег, — высказал мнение эксперт.

Он уточнил, что в результате сложилась тупиковая ситуация, когда Венгрия потребовала вернуть субсидии, а ЕС призвал ее разморозить помощь Украине в €50 млрд на ближайшие четыре года. В результате Орбан пока придерживает решение о поддержке вступления Швеции в НАТО, однако на самом деле этот вопрос не вызывает серьезных разногласий, резюмировал Станкевич.

Ранее члены Великого национального собрания Турции (парламента) одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, против — 55, четыре парламентария предпочли воздержаться.