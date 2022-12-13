Политолог объяснил цель заявлений Шольца о продолжении диалога с Россией Политолог Камкин объяснил заявление Шольца о диалоге с Россией «заигрываниями с избирателями»

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Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о налаживании диалога с Россией с целью отвлечь немцев от энергетического кризиса, считает политолог Александр Камкин. По его словам, на самом деле ФРГ вряд ли сменит политику в отношении украинского конфликта и продолжит настаивать на его завершении на условиях Киева. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что из-за недовольства немцев политикой государства в отношении Украины Шольцу приходится «заигрывать с избирателями».

Шольц пытается, с одной стороны, дать сигнал внутренней аудитории, что Европа и, в частности, Германия готовы к диалогу, но, с другой стороны, оговаривается, что он возможен на заранее невыполнимых условиях. Полностью смена вех в нынешних политических реалиях маловероятна, — пояснил Камкин.

Политолог рассказал, что граждане ФРГ винят ЕС в трудностях, с которыми столкнулась страна, так как именно из-за него были введены антироссийские санкции, случился наплыв мигрантов и произошел отказ от дешевого российского газа. Именно поэтому Шольц выступает в поддержку диалога с Россией — чтобы дать немцам надежду на возможное налаживание отношений с Россией после завершения украинского конфликта, добавил эксперт.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил о возможности возобновления сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине. Шольц считает, что России, которая закончит СВО, «также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». Однако это произойдет «не сейчас», уточнил он.