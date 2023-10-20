Политолог назвал причины разгула антисемитизма в Европе Политолог Аватков: в ЕС возрос антисемитизм из-за безграмотной политики миграции

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция, Париж

Возросший разгул антисемитизма в Европе на фоне арабо-израильского конфликта стал следствием совершенно безграмотной политики миграции, считает тюрколог доктор политических наук Владимир Аватков. По мнению политолога, все, что делали европейские политики, привело к тому, что Европа стала арабской и турецкой, а теперь она решила вновь заявить о себе как о центре мира, пишет ИА SM.News.

В Европе антисемитизм нарастает. Он во многом связан с той политикой, которую вели США. С самой политикой Израиля. И конечно же, с совершенно безграмотной политикой миграции в Европу. Все, что сделали европейские политики, привело к тому, что Европа становится арабской и турецкой. Европа возвращается в привычное для себя состояние, когда они считают себя центром мира, — отметил Аватков.

Он напомнил, что в начале ХХ века и во время Второй мировой войны по миру также прокатилась волна антисемитизма. Политолог подчеркнул, что сейчас мир пошел в разнос, поскольку у человечества остались только деструктивные идеи. По его словам, нужно отбросить все привычные и бесполезные теперь механизмы регулирования конфликтов и начать строить мир с чистого листа.

Ранее участники антиизраильской акции в Лондоне водрузили флаг Палестины на конную статую короля Карла I, созданную в 1638 году. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. На них можно заметить, что протестующие обмотали бронзовую голову монарха арафаткой.

Еще одна акция прошла на западе Германии. Там злоумышленники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене. Сотрудники, работающие в здании, обнаружили сожженный флаг рано утром, после чего передали эту информацию в правоохранительные органы.