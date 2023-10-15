Протестующие водрузили флаг Палестины на памятник Карла I в Лондоне

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники антиизраильской акции в Лондоне водрузили флаг Палестины на конную статую короля Карла I, созданную в 1638 году. На опубликованных кадрах можно заметить, что протестующие обмотали бронзовую голову монарха арафаткой.

Знаковая статуя находится в самом сердце столицы Великобритании — на Трафальгарской площади. На опубликованных записях показано, как вокруг монумента столпились тысячи демонстрантов, а один из них забрался на памятник и стал устанавливать палестинский флаг под одобрительные крики толпы.

Многотысячный марш в поддержку Палестины прошел в Лондоне 14 октября. Несмотря на возражения властей, протестующие прошли по всему центру столицы Великобритании. Люди размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку независимости страны. Также маршрут участников акции проходил через Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака. Возле офиса политика люди стали выкрикивать неодобрительные высказывания в адрес премьера. Акции в поддержку Палестины также прошли в других крупных городах Соединенного Королевства, таких как Манчестер, Ливерпуль, Глазго и Эдинбург.