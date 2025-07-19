Политолог раскрыл, кто контролирует Киев на переговорах Политолог Копатько: США и ЕС контролируют Умерова на переговорах с Россией

Украинских переговорщиков, ведущих диалог с Россией, контролируют западные страны, заявил политолог Евгений Копатько в беседе с Lenta.ru. По словам эксперта, главу украинской делегации и бывшего министра обороны Рустема Умерова хоть и поддерживают США и государства ЕС, но при этом строго следят за его действиями.

Глобальные стратегические решения по-прежнему принимают не Умеров и не [президент Украины Владимир] Зеленский. И даже если бы Умеров хотел что-то разрешить, он ограничен собственными полномочиями, — сказал эксперт.

Специалист отметил, что перед встречами с российской стороной западные партнеры выдвигают украинским представителям ряд условий. В их числе — запрет на любые уступки без одобрения Европейского союза, сохранение ограничительных мер против России и отказ от юридического признания территорий, утраченных Украиной.

До этого политолог выделил ключевые качества Рустема Умерова, которые обусловили его назначение главой украинской переговорной группы с Россией. Специалист указал, что бывшего министра обороны характеризует управляемость и отсутствие собственной инициативы в принятии решений.