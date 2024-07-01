«Политическая игра»: военный эксперт о стягивании ВСУ к белорусской границе Военэксперт Литовкин: Киев пытается спровоцировать переброску российских войск

Фото: МО Украины

Киев пытается спровоцировать переброску российских войск заявлениями о стягивании ВСУ к белорусской границе, уверен капитан в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что это политическая игра, при помощи которой Украина пытается доказать Западу необходимость санкций против Минска.

Это просто попытка спровоцировать переброску российских военных к границам с Белоруссией, чтобы оттянуть наши войска с тех участков фронта, которые Украина считает для себя наиболее опасными. Также Киев хочет показать, что не только Москва является агрессором, но еще и Минск. Эдакая политическая игра, — пояснил Литовкин.

По словам эксперта, провокационные заявления Киева имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Он выразил уверенность, что Белоруссия не планирует воевать с Украиной. Литовкин также добавил, что украинские власти не волнует нехватка солдат в зоне боевых действий, если Киев готов перебрасывать бойцов на другие направления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что концентрация украинских сил на границе с Белоруссией — проблема не только Минска, но и Москвы. Он подчеркнул, что между странами налажены особые форматы диалога по линии всех необходимых ведомств, а также спецслужб.