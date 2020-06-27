Полиция заявила об отсутствии связи между двумя нападениями в Глазго

Полиция сообщила, что не видит связи между двумя последними нападениями, произошедшими в шотландском Глазго.
Днём 28 июня полицейские получили вызов о новом нападении с ножом в городе. Приехав на место происшествия они обнаружили мужчину с окровавленной одеждой, который с криками бегал по улице. Место сразу было оцеплено,
За два дня до этого в гостинице, в которой размещаются мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца, 28-летний гражданин Судана напал с ножом на постояльцев. В результате шестеро получили ранения, один из них, полицейский, госпитализирован в тяжёлом состоянии, нападавшего застрелила полиция.
В правоохранительных органах заявили, что инцидент 28 июня никак не связан с произошедшим в гостинице.
Это не рассматривается как связанное с инцидентом на Уэст-Джордж-стрит в пятницу, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудников отеля в шотландском Глазго заранее предупредили о проблемах с психикой у мужчины, который 26 июня устроил резню в гостинице.
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