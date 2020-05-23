Полиция Украины завела дело после беспорядков у офиса Медведчука

Украинские силовики возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», одним из лидеров которой является депутат Верховной рады Виктор Медведчук. ЧП произошло в центре Киева, рассказала пресс-секретарь Печёрского районного управления Национальной полиции в столице страны Оксана Тищенко.
По её словам, правоохранительные органы задержали 17 человек после акции на Васильковской улице,
Нападение на офис ОПЗЖ произошло днём 23 мая. Украинские СМИ сообщили, что в ходе него произошёл взрыв, но в полиции эту информацию опровергли.
Ранее NEWS.ru писал, что глава политсовета партии Виктор Медведчук призвал покончить с влиянием США на украинскую политику. Такое заявление он сделал после обнародования аудиозаписей переговоров экс-президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.
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