Полиция Украины завела дело после беспорядков у офиса Медведчука

https://static.news.ru/photo/db36e9f8-9d04-11ea-9481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inna Borodaieva/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские силовики возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», одним из лидеров которой является депутат Верховной рады Виктор Медведчук. ЧП произошло в центре Киева, рассказала пресс-секретарь Печёрского районного управления Национальной полиции в столице страны Оксана Тищенко.

По её словам, правоохранительные органы задержали 17 человек после акции на Васильковской улице, пишет ТАСС. Сотрудница ведомства добавила, что подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Нападение на офис ОПЗЖ произошло днём 23 мая. Украинские СМИ сообщили, что в ходе него произошёл взрыв, но в полиции эту информацию опровергли.

Ранее NEWS.ru писал, что глава политсовета партии Виктор Медведчук призвал покончить с влиянием США на украинскую политику. Такое заявление он сделал после обнародования аудиозаписей переговоров экс-президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.