Полиция Франции пока не нашла следов поджога собора в Нанте

https://static.news.ru/photo/67dfa07a-cb7c-11ea-afb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronan Houssin/Global Look Press

Пожар в соборе Нанта может иметь случайный характер. Полиция пока не нашла свидетельств поджога. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

На данный момент нет ничего, что указывало бы на преступные действия, — рассказал глава МВД страны, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания.

Дарманен подчеркнул, что расследование происшествия продолжается, сообщает РИА Новости.

Пожар в Соборе святых Петра и Павла во французском Нанте произошёл утром 18 июля. Сначала в полиции заявили, что рассматривают версию умышленного поджога. Сообщалось, что были найдены три очага возгорания: один — на уровне главного органа, а два других — со стороны нефа.

Позже был задержан 39-летний мигрант, который работал в соборе. В день пожара он должен был закрыть двери храма на ключ. После беседы мужчину отпустили, поскольку выяснили, что он не причастен к пожару. Об этом писал NEWS.ru.