Полицейские освободили трёх заложников из автобуса в Луцке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить трёх заложников в Луцке. На данный момент продолжаются переговоры.
Неизвестный мужчина произвёл захват автобуса на Театральной площади в Луцке утром 21 июля. Он требовал, чтобы представители Церкви, высших органов власти и крупного бизнеса написали в своих социальных сетях сообщение: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». Он также подчеркнул, что если этого не будет сделано, то автобус будет взорван.
Спустя несколько часов сотрудники СБУ завели уголовное дело по факту случившегося. К месту происшествия выехала группа оперативного реагирования. Они оцепили площадь с автобусом. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам правоохранительных органов удалось передать в автобус еду и воду. Глава МВД Украины Арсен Аваков с места событий сообщил, что захваченные люди находятся в нормальном состоянии.
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