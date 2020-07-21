Полицейские освободили трёх заложников из автобуса в Луцке

https://static.news.ru/photo/9d000822-cb7b-11ea-8463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press

Сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить трёх заложников в Луцке. На данный момент продолжаются переговоры.

Неизвестный мужчина произвёл захват автобуса на Театральной площади в Луцке утром 21 июля. Он требовал, чтобы представители Церкви, высших органов власти и крупного бизнеса написали в своих социальных сетях сообщение: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». Он также подчеркнул, что если этого не будет сделано, то автобус будет взорван.

Спустя несколько часов сотрудники СБУ завели уголовное дело по факту случившегося. К месту происшествия выехала группа оперативного реагирования. Они оцепили площадь с автобусом. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам правоохранительных органов удалось передать в автобус еду и воду. Глава МВД Украины Арсен Аваков с места событий сообщил, что захваченные люди находятся в нормальном состоянии.