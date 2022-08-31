«Пока не воткнем русский флаг в офис президента»: Баранец о наступлении ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ предприняли попытку наступления сразу по трем направлениям, и эта операция обернулась полным провалом, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его словам, только на одном из участков украинская армия потеряла огромное количество техники и 500 человек убитыми, а всего погибло около 1200 военнослужащих ВСУ.

Так что это полный провал и фиаско. Скажу больше, эта операция стала полным сумасшествием и самоубийством. Очевидно, что так поступить потребовал Запад. Поскольку они уже вкачали в Украину столько вооружения и денег, что они начали предъявлять Зеленскому претензии, мол, почему ты при такой поддержке до сих пор нигде не вломил русским и нигде не атакуешь, — уверен Баранец.

По его мнению, ВСУ попытались отработать западную помощь и «получили по башке». Однако глава Минобороны Украины Алексей Резников на совещании с коллегами из ЕС опять «стоит на коленях и клянчит деньги и вооружения».

И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не воткнем русский флаг в офис президента Украины, и мы к этому готовимся, — заключил эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях ВСУ потеряли свыше 1700 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили четыре украинских боевых самолета, три вертолета, десятки танков и БМП, а также другую технику.