https://static.news.ru/photo/45f9f8f2-1911-11ea-87d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Железнодорожный состав с колонной танков Т-64, которая, предположительно, направляется в сторону Донецка, сняли в украинском городе Днепр. Автор видео запечатлел поезд из окна автомобиля.

Ролик обнародовал в Twitter официальный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко. Он не стал раскрывать личность автора записи, голос очевидца изменён.

Это мы разоружаемся так, — с сарказмом прокомментировал происходящее снимавший за кадром.

Ранее, как писал News.ru, ООН призвала украинские силовые ведомства расследовать случаи мародёрства со стороны украинских военных во время работы в Донбассе. Среди таких инцидентов перечислены кражи, ограбления и использование жилья в военных целях.