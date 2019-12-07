Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Железнодорожный состав с колонной танков Т-64, которая, предположительно, направляется в сторону Донецка, сняли в украинском городе Днепр. Автор видео запечатлел поезд из окна автомобиля.

Ролик обнародовал в Twitter официальный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко. Он не стал раскрывать личность автора записи, голос очевидца изменён.

Это мы разоружаемся так, — с сарказмом прокомментировал происходящее снимавший за кадром.

Ранее, как писал News.ru, ООН призвала украинские силовые ведомства расследовать случаи мародёрства со стороны украинских военных во время работы в Донбассе. Среди таких инцидентов перечислены кражи, ограбления и использование жилья в военных целях.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях