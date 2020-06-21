Подростки избили и заживо сожгли жителя Румынии

https://static.news.ru/photo/6af68672-b3dd-11ea-8fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Трое подростков убили 29-летнего жителя румынского города Решица. Инцидент произошёл 15 июня.

Сначала нападавших было двое. Парни 16 и 17 лет избили жертву, отвезли в другое место и снова избили.

Дождавшись ночи, они отвезли его в дом, в котором к ним присоединился 12-летний друг. Втроём они снова избили мужчину и подожгли его. В результате человек сгорел заживо, передаёт «Регион Online» со ссылкой на источник.

Двое старших подозреваемых находятся под стражей. Их обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали предполагаемого серийного поджигателя жилых домов в Екатеринбурге. Молодой человек признался в пяти поджогах, в том числе в доме, где заживо сгорели восемь человек.