Поддубный объяснил, зачем Киеву понадобились дополнительные системы ПВО Поддубный: Киев хочет новыми ПВО прикрыть «альтернативный зерновой коридор»

Фото: МО Украины

Киев хочет новыми системами ПВО прикрыть «альтернативный зерновой коридор» через территориальные воды Румынии, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный. Он также отметил, что нарастить собственное производство снарядов Украине помогла поддержка коллективного Запада.

Если исходить из того, что производство БК налажено к примеру в Румынии, то этим объясняется весьма повышенная обеспокоенность киевского режима поиском дополнительных систем ПВО, которые бы прикрыли «альтернативный зерновой коридор», проложенный Украиной от своих портов по территориальным водам Румынии, — написал он.

31 август стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Евросоюз о поставках систем противовоздушной обороны для защиты судов, которые будут проходить по альтернативному зерновому маршруту в Черном море. Он уточнил, что защита требуется судам, пока они находятся в украинских водах.

Ранее сообщалось, что два судна вышли из порта Одессы через открытый Киевом зерновой коридор. Первое (Joseph Schulte) направилось в Турцию, второе (Primus) взяло курс на болгарскую Варну.

Украина объявила об открытии временных коридоров в Черном море 10 августа. Киев предупредил, что на маршруте сохраняется военная угроза, поэтому ответственность за безопасность судов лежит на владельцах и капитанах. Они должны официально подтвердить готовность к плаванию в сложившихся условиях.