Под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев ВСУ Посольство Украины сообщило о гибели шести грузинских добровольцев, сражающихся за ВСУ в зоне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние три дня под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев, участвовавших в боях в зоне спецоперации на стороне ВСУ, сообщило в соцсетях посольство Украины в Грузии. 2 декабря дипмиссия сообщила гибели Джамбулата Хоперии, а 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 3 декабря также написала в соцсетях, что под Артемовском в тот день погибли 5 грузинских бойцов.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее днем сообщил, что российские военные ведут успешные наступательные действия вблизи населенного пункта Артемовск (украинское название — Бахмут) на Донецком направлении. По его словам, за сутки на этом направлении было убито более 50 бойцов ВСУ и уничтожено шесть бронебойных машин.

Кроме того, российские военные подавили наступление ВСУ на населенный пункт Павловка в ДНР. По словам представителя Минобороны РФ, украинские войска были вытеснены на минное поле и ликвидированы огнем артиллерии. Вблизи населенного пункта Шевченко в ДНР бойцы ВСУ попали под удары штурмовой авиации ВКС России. За сутки там погибло около 40 украинских солдат, уничтожены одна боевая машина пехоты и три пикапа.