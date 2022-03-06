Племянница Ле Пен отказалась поддержать тётю на выборах президента Франции

Племянница лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен Марион Марешаль заявила, что на предстоящих выборах президента Франции она поддержит основателя партии «Отвоевание» Эрика Земмура. Её слова приводит газета Valeurs Actuelles. Марион заявила, что намерена привести к победе те идеи, которые она всегда защищала.

Я приняла решение поддержать Эрика Земмура на президентских выборах. Я присоединяюсь к кандидату, у которого сегодня лучшая позиция, чтобы привести к победе идеи, которые я всегда защищала, — сказала Марешаль.

Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля.

До 4 марта кандидаты должны были представить в Конституционный совет не менее 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку. 7 марта совет объявит окончательный список кандидатов.

О намерении баллотироваться на высший государственный пост во Франции заявили лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, приверженец ультраправых взглядов, журналист и писатель Эрик Земмур, представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк-Меланшон и другие.

Ранее специалист по новейшей истории и политике Франции, руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил, что Марин Ле Пен вряд ли наберёт больше 8% голосов в ходе предвыборной гонки. По его мнению, наиболее значимым политическим конкурентом действующего лидера Франции Эммануэля Макрона является Валери Пекресс.

Последняя высказалась о возможности принятия Украины в НАТО. Валери Пекресс отметила, что если станет главой государства, то эта тема не будет стоять на повестке дня.