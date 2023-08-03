Писториус вновь высказался против поставок Украине ракет Глава Минобороны ФРГ Писториус вновь выступил против поставок крылатых ракет Taurus ВСУ

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус вновь высказался против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, передает ТАСС. Однако он не исключил, что в будущем Берлин может предоставить требуемое оружие Киеву.

Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что сейчас это не является нашим главным приоритетов. Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты. У наших особая дальность, — заявил Писториус.

Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника.

Ранее Писториус заявил, что страна не намерена поставлять Украине крылатые ракеты. По его словам, ФРГ остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что продолжая оказывать Украине военную помощь, Германия уже неоднократно пересекала красные линии. При этом он отметил, что Берлин пока воздерживается от передачи ВСУ дальнобойных ракет и не торопится присоединяться к «истребительной коалиции».