Партия Порошенко начала сбор ветеранов войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/d19c442c-954e-11eb-af6c-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко объявила сбор ветеранов войны в Донбассе и резервистов. Об этом заявил сторонник Порошенко, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Политик пояснил, что в партии решили не ждать инициативы Киева и самостоятельно заняться сбором ветеранов, чтобы в случае необходимости «быстро реагировать на реальные угрозы». Турчинов раскритиковал действия нынешних властей Украины, которые «завели ситуацию в глухой тупик». Он считает, что позиции ВСУ были ослаблены из-за запрета разведки и «адекватной реакции на провокации».

Турчинов уверен, что на Украине вряд ли произойдёт полномасштабная война. Он пояснил, что страна готова к любым нападениям и тысячи украинских патриотов намерены добровольно защищать родину, как это было в 2014 году.

Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму» США продолжат поддерживать украинцев. Комментируя переговоры президентов, Пётр Порошенко назвал Байдена «вакциной от российского агрессора». Политик считает, что беседа глав двух стран была очень важной в условиях возможной эскалации конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число добровольцев, желающих поехать в Донбасс, в последние дни увеличилось. Это произошло на фоне обострения ситуации в регионе. Он подчеркнул, что некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться.