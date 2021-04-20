Парламент Чехии призвал кабмин потребовать от РФ компенсацию за ущерб

https://static.news.ru/photo/88f69d60-a22f-11eb-b0ce-96000091f725_660.jpg Ян Гамачек и Андрей Бабиш Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Депутаты парламента Чехии призвали правительство потребовать от России компенсировать ущерб, причинённый из-за взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Также депутаты высказались за сокращение численности сотрудников российского посольства в Праге.

Об этом сообщает телевидение республики. Отмечается, что перед депутатами выступил глава чешского кабмина Андрей Бабиш. Он назвал взрывы во Врбетице абсолютно неприемлемым террористическим актом.

При этом первый вице-премьер Ян Гамачек считает действия чешских спецслужб при расследовании инцидента самой успешной в истории страны операцией в сфере безопасности. Якобы она привела к разгрому резидентур спецслужб России в Праге.

Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых обвинила в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства. При этом в Москве обвинения Чехии назвали возмутительными и голословными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Чехии готовят иск о компенсации ущерба от взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, заявил премьер страны Андрей Бабиш. По его словам, соответствующий документ готовит Минфин республики. С похожими требованиями выступило и руководство города Славичин, расположенного рядом с деревней Врбетице, заявил мэр населённого пункта Томаш Хмела.