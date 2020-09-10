Осуждённый за расчленение датский изобретатель впервые сознался в содеянном

https://static.news.ru/photo/239dc2d4-f363-11ea-84c3-fa163e074e61_660.jpg Петер Мадсен Фото: Joi Ito/Global Look Press

Датский изобретатель Петер Мадсен, который отбывает пожизненный срок в тюрьме за убийство и расчленение шведской журналистки Ким Валль на борту сконструированной им подлодки UC3 Nautilus, впервые сознался в содеянном.

Признание прозвучало в ходе 20-часового интервью, которое репортёры взяли у изобретателя по телефону для документального фильма. На вопрос, является ли он убийцей Валль, он ответил утвердительно.

Есть только один виновный — это я, — заявил он.

При этом убийца возложил вину за случившееся на свою жертву, настаивая на том, что её вопросы заставили его взорваться, передаёт агентство SVT Nyheter.

Она смогла увидеть некоторые ключевые проблемы в моей ситуации и задеть их. Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась, — сказал Мадсен.

Шведская журналистка пропала в августе 2017 года. Сначала Мадсен утверждал, что высадил Валль в одном из портов. В октябре того же года в море были обнаружены пакеты с головой и ногами журналистки. Тогда изобретатель стал заявлять, что причиной смерти женщины стал несчастный случай — по его словам, она отравилась угарным газом, после чего он расчленил её тело и выбросил его части в море.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы приблизились к раскрытию убийства балерины Большого театра Ольги Дёминой, которое произошло в 2014 году. Главным подозреваемым в этом деле стал 37-летний гражданин Грузии Малхаз Джавоев, бойфренд убитой.