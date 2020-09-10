Осуждённый за расчленение датский изобретатель впервые сознался в содеянном

Датский изобретатель Петер Мадсен, который отбывает пожизненный срок в тюрьме за убийство и расчленение шведской журналистки Ким Валль на борту сконструированной им подлодки UC3 Nautilus, впервые сознался в содеянном.
Признание прозвучало в ходе 20-часового интервью, которое репортёры взяли у изобретателя по телефону для документального фильма. На вопрос, является ли он убийцей Валль, он ответил утвердительно.
Есть только один виновный — это я, — заявил он.
При этом убийца возложил вину за случившееся на свою жертву, настаивая на том, что её вопросы заставили его взорваться,
Она смогла увидеть некоторые ключевые проблемы в моей ситуации и задеть их. Трагедия в том, что затем она наступила на мину, которая взорвалась, — сказал Мадсен.
Шведская журналистка пропала в августе 2017 года. Сначала Мадсен утверждал, что высадил Валль в одном из портов. В октябре того же года в море были обнаружены пакеты с головой и ногами журналистки. Тогда изобретатель стал заявлять, что причиной смерти женщины стал несчастный случай — по его словам, она отравилась угарным газом, после чего он расчленил её тело и выбросил его части в море.
Ранее NEWS.ru писал о том, что правоохранительные органы приблизились к раскрытию убийства балерины Большого театра Ольги Дёминой, которое произошло в 2014 году. Главным подозреваемым в этом деле стал 37-летний гражданин Грузии Малхаз Джавоев, бойфренд убитой.
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