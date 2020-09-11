Осуждённая пожизненно россиянка пытается освободиться в Швейцарии

https://static.news.ru/photo/10ec441a-f441-11ea-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Швейцарские юристы рассмотрели апелляцию по делу 40-летней гражданки РФ Елены Пановой, приговорённую к пожизненному заключению. Женщину признали виновной в подстрекательстве к убийству экс-супруги её возлюбленного.

Фигурантка родом с Северного Урала, из города Ивдель (Свердловская область). Семь лет назад она ушла от мужа-алкоголика и решила найти в Сети нового спутника. В 2015 году у неё начался роман по переписке с жителем Швейцарии Серджио Джуссани. Европейца не смутило, что у Елены две несовершеннолетние дочери и пригласил их к себе в гости, пишет «КП-Урал».

Через шесть месяцев Панова вместе с девочками переехала в Европу и вышла замуж за Джуссани. Однако вскоре выяснилось, что мужчина не так состоятелен, как рассказывал во время знакомства. Оказалось, что большую часть доходов он перечислял бывшей супруге Монике и двум детям от первого брака.

Денег в семье катастрофически не хватало и Елене пришлось встать на биржу труда. Дошло в итоге до того, что ей приходилось лепить пельмени, а потом и работать в студии шугаринга. Раздражённый Джуссани стал вымещать злость на Елене и её дочках, всех троих он регулярно избивал, — рассказал адвокат Елены Георгий Багратиони.

Летом 2016 Монику обнаружили мёртвой. По мнению правоохранителей, она покончила с собой. Тогда никому не пришло в голову, что её убил экс-супруг. Только через несколько месяцев Серджио признался Пановой, что именно он совершил преступление, чтобы платить меньше алиментов.

Елена до последнего хранила молчание, но когда дело вновь дошло до семейных побоев, она обратилась к полицейским и всё им рассказала. Только в тюрьму отправилась не Джуссани, а она. Мужчина дал против россиянки показания, якобы именно Елена подталкивала его совершить убийство.

Позже правоохранители нашли в доме швейцарца оружие и арестовали его. В ходе следствия он признался в убийстве и получил 16 лет лишения свободы, однако, считает Георгий, благодаря знакомым в силовых структурах, осуждённый может освободиться намного раньше. По законам Швейцарии, подстрекательство считается более тяжёлым преступлением, чем сами убийства. По словам Багратиони, оболгать Елену европеец решил после того, как узнал о новом ухажёре Пановой. Россиянке помогают не только дети и адвокат, но и заведующий консульским отделом посольства РФ в Швейцарии Родион Васильев.

Заметно, что новый судья действительно хочет во всём разобраться. По-прежнему уверен, что с Елены снимут все обвинения, — отметил Багратиони.

Один из главных документов в арсенале защиты — официальный ответ Сбербанка на запрос. Документ гласит о том, что Елена взяла кредит, чтобы свети концы с концами после переезда в кантон Тичино — италоязычный регион Швейцарии. Это докажет, что Панова не жила за счёт мужа-иностранца. Планируется, что итоговые слушания по делу состоятся 29 и 30 сентября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что северокорейским рыбакам, напавшим на пограничников РФ в Японском море, продлили срок меры пресечения в виде ареста. Под стражей они останутся до 19 февраля. Постановление вынес суд в Приморье в ходе заседания по делу рыбаков 11 сентября.

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