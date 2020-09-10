Напавшим на российских пограничников рыбакам из КНДР продлили срок ареста

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Северокорейским рыбакам, напавшим на пограничников РФ в Японском море продлили срок меры пресечения в виде ареста. Под стражей они останутся до 19 февраля.

Соответствующее постановление было вынесено судом в Приморье в ходе заседания по делу рыбаков 11 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Пограничники застали рыбаков за незаконной добычей кальмара. При задержании судна экипаж из 17 иностранцев оказал сопротивление, используя при этом различные подручные предметы, в то числе ножи и топоры. В результате чего трое военнослужащих получили ранения. В ФСБ пояснили, что граждане КНДР напали на пограничников из страха быть привлечёнными к уголовной ответственности на родине из-за конфискации судна, которое принадлежит государству.

Рыбакам были предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего и в применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Ранее один из них был приговорён к четырём годам колонии, а дела ещё двоих — направлены в суд.

Как писал NEWS.ru, обвинительное заключение по делу остальных моряков было Генпрокуратура России утвердила в августе. После этого оно было направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.