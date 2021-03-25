Организацию Медведчука обвинили в содействии «аннексии» Крыма

https://static.news.ru/photo/b3cd6930-8d60-11eb-b641-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит расследование в отношении общественной организации «Украинский выбор», которую ранее возглавлял председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Её членов подозревают в содействии вхождению Крыма в состав России в 2014 году.

Во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

СБУ подозревает участников организации и в других преступлениях. В частности, в преследовании украинских активистов, захвате административных зданий и участии в деятельности организации «Самооборона Крыма».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума, в ходе которого за это высказались более 96% избирателей. Украина продолжает считать эту территорию своей и периодически поднимает тему о возврате полуострова. В Москве подчёркивают, что этот вопрос закрыт окончательно.

Как писал NEWS.ru, Медведчук подал иск об отмене указа о введении санкций против него, введённых президентом Украины Владимиром Зеленским с подачи СНБО. Политик назвал ограничения «торжеством анархии» и подчеркнул, что они не могут применяться без решения суда.