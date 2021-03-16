Медведчук подал иск об отмене указа о санкциях против него

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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал иск об отмене указа о введении санкций против него. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Украины. В феврале президент Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука.

16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины, согласно которому применены санкции к истцу — гражданину Украины Виктору Медведчуку, — цитирует РИА Новости сообщение Верховного суда.

Как писал NEWS.ru, Медведчук считает санкции в отношении себя и супруги Оксаны Марченко «торжеством анархии». Он подчеркнул, что ограничительные меры не могут применяться без решения суда. Политик полагает, что украинские власти его боятся и поэтому поступают таким образом. Глава ОПЗЖ пообещал продолжать политическую борьбу, а также предупредил, что не предаст страну, где похоронены родители и учатся его дети.

Санкции наложены на всё имущество Медведчука по статье «финансирование терроризма». В чёрный список также попала гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Кроме них ограничительные меры затронули пять граждан РФ и 19 юридических лиц.