Орбан сравнил эмбарго на энергоресурсы из России с атомной бомбой

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Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что для Венгрии предложение ЕС об эмбарго на энергоресурсы из РФ сравнимо с атомной бомбой, пишет портал index.hu. Он подчеркнул, что руководство Евросоюза не берёт в расчёт факт, что государства, входящие в ЕС, находятся в разных условиях.

Глава Еврокомиссии игнорирует тот факт, что страны Евросоюза совершенно в разных условиях, и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры стран. Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе, — отметил Орбан.

Премьер Венгрии также отметил, что страна сможет отказаться от российской нефти после того, как она пройдёт переориентировку на другие поставки, но для этого потребуется более пяти лет.

Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и перестроить заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку, — подчеркнул Орбан.

Глава кабмина отметил, что Венгрия заинтересована в конструктивном диалоге. По его словам, если бы страна не вернула предложение на доработку, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии) «закончилось бы с понедельника».

Ранее Орбан заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть. Об этом он сообщил в письме председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, где отметил, что предлагаемые Еврокомиссией санкции требуют серьёзной модернизации инфраструктуры поставок в случае альтернативы и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии.