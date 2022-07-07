«Они не могут его смести»: в Институте Европы РАН оценили отставку Джонсона В Институте Европы РАН заявили, что Джонсон не уйдет в отставку раньше 11 июля

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Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не может покинуть свой пост 7 июля, так как у Даунинг-стрит «нет для этого инструментов», такое мнение выразила в беседе с NEWS.ru глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Эксперт предположила, что главу кабмина отправят в отставку не раньше понедельника, 11 июля. Он либо добровольно покинет пост, либо его «сметет» «Комитет 1922 года».

Они не могут [отправить Джонсона в отставку сегодня]. Инструментов нет, во всяком случае до понедельника, 11 июля. Либо он сам добровольно уйдёт, либо его отправит в отставку «Комитет 1922 года» — это объединение заднескамеечников. Они регулируют процедуру, правила избрания лидера партии. Смести его до понедельника вряд ли могут, — заявила Ананьева.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Джонсон 7 июля подаст в отставку, так как он «не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии».

Накануне 50 чиновников покинули свои посты, включая ключевых фигур в правительстве — глав Минфина Риши Сунака и Минздрава Саджида Джавида, которые заявили, что больше не могут оставаться верными Джонсону, так как избиратели «ожидают честности от своего правительства». Они призвали премьера последовать их примеру.

Но глава кабмина заявил, что не станет подавать в отставку в трудные для правительства времена, так как на нем лежит колоссальная ответственность. По его словам, его уход в отставку может привести к хаосу и нестабильности.