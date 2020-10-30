Офис Зеленского сообщил о скором проведении встречи «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/e3c42c2c-1aca-11eb-bff8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Советники глав стран, входящих в «нормандский формат», ведут активные переговоры о подготовке в ближайшее время саммита на высшем уровне. Об этом заявил руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время встречи с послами стран G7.

В «нормандскую четвёрку» входят Россия, Германия, Украина и Франция.

Ермак проинформировал послов о том, что идёт активный диалог на уровне советников «нормандской четвёрки» в контексте подготовки в ближайшее время саммита лидеров нормандского формата, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы офиса Зеленского.

До этого «четвёрка» встречалась 9 декабря 2019 года в Париже, а следующая встреча была запланирована через четыре месяца. При этом перспективы взаимодействия в «нормандском формате» стороны обсуждали на разных уровнях, а в сентябре Зеленский заявил, что все главы стран, входящих в формат, «подтверждают готовность к встрече». Дату при этом никто не называл.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, действительно саммит должен в ближайшем будущем состояться, но её нужно проводить «не ради встречи, а ради результата». Пресс-секретарь президента РФ при этом отмечал, что для её проведения нужно «зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые достигнуты и зафиксированы на бумаге на саммите в Париже».

Сам Зеленский при этом необходимым условием прекращения войны на востоке Украины назвал взаимодействие с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, освобождение за время его руководства страной 140 удерживаемых лиц является прямым следствием личных контактов с российским президентом.

Как писал NEWS.ru, ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило против главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого уголовные дела о госизмене и отчуждении земель в Крыму.