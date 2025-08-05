Бойцы Вооруженных сил Украины осознают бессмысленность штурма позиций российской армии в Юнаковке в Сумской области, заявил NEWS.ru председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, украинцы больше не хотят участвовать в боевых действиях за президента Украины Владимира Зеленского, что приближает обвал фронта.

Если говорить об очередном отказе бойцов ВСУ выполнять приказ по штурму позиций русской армии, то ответ очевиден. Они прекрасно понимают, что для них этот штурм, скорее всего, будет последним, и в лучшем случае, кому повезет, попадут в плен. Такой судьбы эти люди не хотят. Желающих и так нет умирать за Зеленского. Теперь уже не только умирать, но даже воевать. Обвал фронта все ближе, фронт продолжает обрушаться на отдельных участках, — сказал Рогов.

Ранее в силовых структурах заявили, что военнослужащие ВСУ перестали выполнять приказы командования в Сумской области. В частности, солдаты 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки.