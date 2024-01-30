«Обрекает украинцев на истребление»: Джабаров о призыве Борреля к Евросоюзу Джабаров: Боррель обрекает украинцев на истребление призывами о поддержке Киева

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обрекает украинцев на истребление призывами к ЕС о поддержке Киева, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, политик ничем не рискует, делая такие заявления.

Он скоро уходит в отставку и понимает, что о нем следа в памяти не останется. Он обрекает украинцев на истребление, потому что они хотят руками украинцев нанести России сокрушительный удар, уничтожить Россию. То, что погибают украинцы, им совершенно все равно, — считает Джабаров.

Сенатор уверен, что со стороны Борреля это абсолютно безнравственное заявление. На нем лежит большая вина в слепой поддержке Киева и «натаскивании Украины против русских», считает Джабаров.

Ранее Боррель заявил, что Европе нужно сменить парадигму и перейти от поддержки Киева «столько, сколько потребуется», к обязательству делать «все, что потребуется, чтобы Украина выиграла». По его словам, члены ЕС предоставили Киеву за время конфликта с Россией боеприпасы и вооружение на сумму €30 млрд, а также обучили почти 40 тысяч солдат ВСУ. Однако порой слишком медленно поставляли необходимое оружие, посетовал он.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация начала осознавать последствия прекращения поставок вооружений Киеву на поле боя. По его словам, из-за этого европейцам все тяжелее выполнять свои обязательства.

На фоне этого высокопоставленный представитель ЕС рассказал, что лидеры стран — членов ЕС и европейских институтов пока не могут уговорить Венгрию на одобрение помощи Киеву в размере €50 млрд. Кроме того, он назвал сложными переговоры о выделении средств Киеву на экстренном саммите ЕС 1 февраля.