Боррель высказал мнение по поставкам Украине дальнобойных ракет Боррель выступил за поставки Украине дальнобойных ракет

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за поставки Украине систем запуска ракет большой дальности и других современных вооружений. В статье для газеты La Repubblica он написал, что это должно сопровождаться возрождением европейской оборонной индустрии.

Мы должны изменить парадигму и перейти от поддержки Украины по принципу «столько, сколько необходимо» к выполнению задачи наращивания усилий для того, чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу. <...> Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории, — подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что конфликт на Украине показал неготовность оборонной промышленности Европы к тем вызовам, с которыми столкнулся ЕС. Боррель указал на увеличение расходов в военной отрасли на 40% в сравнении с минимумом 2014 года, однако заявил, что этого недостаточно. По мнению дипломата, «лучшей гарантией безопасности Европы» станет победа Украины.

Ранее Жозеп Боррель в авторской статье «Конфликт на Украине и европейская безопасность» для издания El Pais заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов, поэтому Евросоюзу необходимо удвоить свои усилия по поддержке Киева. Он подчеркнул, что Киеву удастся достигнуть успеха, несмотря на скептицизм некоторых европейцев.

В свою очередь лидеры стран Евросоюза призывали Совет увеличить финансирование Европейского фонда мира. Из него, в частности, предоставляется военная помощь Украине. Также представители стран ЕС подчеркнули острую необходимость ускорить поставки Киеву ракет, боеприпасов и новых систем ПВО. Кроме того, лидеры ЕС «приняли к сведению» предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов РФ, но не утвердили его.