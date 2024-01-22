В Евросоюзе признали провал украинского контрнаступления Боррель: контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло ожидаемых результатов, поэтому Евросоюзу необходимо удвоить свои усилия по поддержке Киева, заявил верховный представитель объединения Жозеп Боррель в авторской статье «Конфликт на Украине и европейская безопасность» для издания El Pais. Он подчеркнул, что Киеву удастся достигнуть успеха, несмотря на скептицизм некоторых европейцев.

Боррель отметил, что сегодня в странах Европы растет уверенность в том, что победа Украины в конфликте невозможна, однако усомнился в верности данных прогнозов. Он призвал удвоить усилия по поддержке Украины, возродив для этого европейскую оборонную промышленность. По словам политика, в ходе конфликта Евросоюзу стало ясно, что европейский ОПК «даже отдаленно не готов» к тому, с чем столкнулось объединение. Текущее развитие данной сферы продвигается медленно.

Хотя расходы на оборону уже выросли на 40% по сравнению с историческим минимумом 2014 года, этот рост происходит недостаточно быстро, — заявил Боррель.

Он объяснил, что на кону стоит европейская безопасность. Именно победа Украины станет ее лучшей гарантией, так как Россия в этом случае избавится от «имперских амбиций», считает Боррель.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что инженерные заграждения сыграли важную роль в срыве украинского контрнаступления. По его словам, российские инженерные войска продолжают успешно выполнять поставленные задачи, проявляя мужество и самоотверженность.