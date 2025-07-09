«Обещать — не значит жениться»: политолог о заявлениях ЕС про помощь Киеву Политолог Светов: за словами лидеров ЕС о поддержке Киева стоят только обещания

Лидеры Евросоюза продолжают обсуждать создание фонда для восстановления Украины, но реальные действия пока ограничиваются лишь обещаниями, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он отметил, что, несмотря на громкие заявления, конкретных механизмов сбора и распределения средств до сих пор нет, а сам проект вызывает вопросы у критиков.

Да, старинная шутка: обещать — еще не значит жениться. Сейчас в Риме собралась тусовка Евросоюза, обсуждающая вопросы создания фонда по восстановлению Украины. Речь идет о том, что они хотят собрать сотни млрд долларов или евро и на эти деньги восстановить Украину. Критики резонно замечают: а какую Украину, в каких границах, какую ее часть? Но это не имеет значения. Когда разговор идет о таких огромных деньгах, важно обсуждать эту тему, а не реально давать на это средства, — пояснил Светов.

Он отметил, что подобные инициативы уже не раз обсуждались, но так и не были реализованы. Например, по его словам, крупнейшая инвестиционная корпорация США BlackRock, которая изначально должна была играть ключевую роль в проекте, недавно отказалась от участия, сославшись на отсутствие реальных перспектив. При этом он отметил, что европейские чиновники продолжают настаивать на необходимости помощи Киеву, не уточняя, откуда возьмутся такие огромные суммы.

Характерно, что эта встреча лидеров ЕС по помощи Киеву не первая. Уже были разговоры о создании фондов, которые будет помогать Украине. Огромную роль в этом собиралась играть компания BlackRock. И вдруг накануне встречи в Риме она заявила, что выходит из этого проекта, потому что не видит каких-то реальных возможностей для того, чтобы собрать деньги на восстановление Украины. А европейские бюрократы готовы это делать, они же не свои деньги выделяют. Есть повестка дня: надо помогать Украине, — резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета €100 млрд (7,8 трлн рублей) для помощи Украине. Эти средства, предположительно, будут выделены в специальный фонд.

До этого сообщалось, что BlackRock в начале этого года остановила поиск инвесторов для обеспечения многомиллиардного фонда по восстановлению Украины, разочаровавшись в Киеве. К соответствующему решению привела победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.