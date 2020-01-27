https://static.news.ru/photo/120ec0ac-40be-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/GlobalLookPress

Министр образования ФРГ Ани Карличек выступила с инициативой обязать немецких школьников посещать бывшие концлагеря, мемориалы жертв нацистов и другие памятники «ужасной страницы» немецкой истории. Она подчеркнула, что это долг каждого гражданина Германии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

Она добавила, что молодое поколение должно хотя бы раз увидеть эти памятники, чтобы к ним пришло осознание произошедшего. Ани Карличек также напомнила о неоднократных случаях проявления антисемитских инцидентов среди учащихся.

Дети еврейского происхождения не должны бояться враждебности в нашей стране, — отметила министр.

Она добавила, что антисемитизма не должно быть ни в школах, ни в немецком обществе в целом.

Немецкое издание приводит данные опроса общественного мнения. Его результаты показали, что большинство немцев поддерживает обязательное посещение школьниками бывших концлагерей. При этом, респонденты от 18 до 24 лет сообщали, что посетили бывшие концлагеря, чаще, чем более взрослые опрошенные. Однако 55% респондентов от 55 лет указали, что хотя бы раз были на территории бывших концлагерей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что нужно очень внимательно относиться к любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, чтобы не допустить повторения Освенцима.