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Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно очень внимательно относиться к любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, чтобы не допустить повторения Освенцима. Об этом российский лидер говорил на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Вы сейчас сказали, что не известно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем. И противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы это не происходило, — сказал Путин.

Владимир Путин прибыл в Израиль 23 января — впервые за восемь лет. Он примет участие в форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, встречая российского лидера, поблагодарил его за роль Красной армии в борьбе с нацистской Германии и освобождение Аушвица (Освенцима).

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был упразднён 27 января 1945 года, когда на его территорию вошли советские войска. Теперь эта дата считается Международным днём памяти жертв холокоста. В 2020 году мемориальные мероприятия пройдут в Иерусалиме. Свой приезд туда уже подтвердили президенты России, Франции, Германии и Италии.

Ранее ФСБ РФ рассекретила документы по освобождению Освенцима Советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста, писал NEWS.ru.