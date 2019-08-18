https://static.news.ru/photo/4b0d79ae-c1be-11e9-a1de-fa163e074e61_660.jpg Хорст Зеехофер Фото: Olaf Kosinsky/Wikimedia Commons

Министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что беженцев в стране лишают статуса за поездки на родину.

По его словам, миграционное ведомство поднимает вопрос о высылке человека сразу после появления информации о таких путешествиях, передаёт Das Bild . Он отметил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии и вернут людей обратно на родину при первой возможности.

Ранее News.ru писал, что с 2015 года в Германию прибыло более миллиона беженцев и большую часть из них составили сирийцы. Такая ситуация создала политические разногласия в стране и сократила число сторонников Меркель.

Ряд стран выступили против открытия границ для мигрантов. Позднее Еврокомиссия подала иски в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение обязательств по миграционной политике.