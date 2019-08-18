Министр иностранных дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что беженцев в стране лишают статуса за поездки на родину.
По его словам, миграционное ведомство поднимает вопрос о высылке человека сразу после появления информации о таких путешествиях, передаёт
Ранее News.ru писал, что с 2015 года в Германию прибыло более миллиона беженцев и большую часть из них составили сирийцы. Такая ситуация создала политические разногласия в стране и сократила число сторонников Меркель.
Ряд стран выступили против открытия границ для мигрантов. Позднее Еврокомиссия подала иски в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение обязательств по миграционной политике.