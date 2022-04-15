Немцы признались в страхе перед эмбарго на российский газ

Подавляющее большинство граждан Германии опасается негативных экономических последствий из-за введения эмбарго на поставки газа из России. Об этом говорят данные исследования института общественного мнения Civey, которые приводит журнал Wirtschafts Woche. Согласно результатам исследования, так считает 71% респондентов.

Больше всего обеспокоены рабочие. Остальные опасаются экономических последствий для своей жизни и работы, но в меньшей степени, — говорится в материале издания.

В то же время 20% респондентов убеждены, что новые санкции Евросоюза в отношении России не навредят серьёзным образом экономике ФРГ.

9% опрошенных затруднились ответить.

После начала специальной операции на Украине власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость страны от поставок российских энергоносителей. В частности, ФРГ намерена до конца года отказаться от поставок угля и нефти. Справиться с зависимостью от природного газа предполагается к середине 2024 года.

В начале 2021 года Германия получала от РФ 55% общей доли импорта газа. В настоящее время объём снижен до 40%. В качестве альтернативы страна рассматривает сжиженный природный газ (СПГ) из Катара, США и других государств.

Ранее вице-президент крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в ФРГ может достигнуть 10%. В случае такого сценария, эксперт пояснил, что Берлин должен быть готовым к тому, что это будет рекордная инфляция за последние полвека.

В то же время половина жителей Германии (49%) выразили своё недовольство деятельность на своём посту канцлера страны Олафа Шольца. Данные приводит институт изучения общественного мнения Insa. Отмечается, что этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.