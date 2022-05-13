Небензя предъявил доказательства работы США в биолабораториях Мариуполя Небензя: есть доказательства экстренного уничтожения документов о работе США в лабораториях Мариуполя

Василий Небензя / Фото Seth Wenig/AP/ТАСС

В двух биолабораториях в Мариуполе найдены доказательства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с военным ведомством США, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет URA.ru. При этом в международной организации заявили, что не осведомлены о каких-либо военно-биологических программах на Украине.

Россия распространит в СБ ООН новые свидетельства военно-биологической деятельности США на Украине, — сказал Небензя.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты Америки в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.

Позже Россия потребовала провести открытое заседание Совбеза (СБ) ООН, чтобы предоставить свежие данные по биолабораториям США на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя РФ при организации Дмитрий Полянский.