Названы цели ВСУ для использования истребителей F-16 Foreign Policy: ВСУ планируют применять F-16 для сопровождения судов в Черном море

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительства Украины и стран Восточной Европы активно разрабатывают потенциальные стратегии применения западных истребителей F-16, сообщает издание Foreign Policy. В частности, американские самолеты планируется использовать для сопровождения судов в Черном море.

Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования западных истребителей: от противовоздушной обороны до непосредственной авиационной поддержки и даже сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море, — отмечает издание.

Ранее писали, что первый этап обучения пилотов с Украины полетам на американских истребителях F-16 пройдет в Великобритании. В начальную группу должны войти 20 летчиков.

Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву F-16 — приоритетный вопрос для США. Дипломат при этом не уточнил, когда именно Вашингтон осуществит первые поставки самолетов на Украину, а также не назвал страны, которые готовы отправить Киеву истребители.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой отметил, что на Украине нет аэродромов для базирования американских истребителей, поэтому самолеты будут взлетать с территории Польши, Румынии или Болгарии.