Названа главная опасность трупов бойцов ВСУ для российских солдат Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли заминировать трупы украинских солдат в Крынках

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Вооруженные силы Украины могли заминировать трупы своих бойцов в зоне спецоперации России, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что этот способ придумали немецкие солдаты, которые подкладывали мины под погибших военных. Кроме того, Дандыкин предупредил, что найденные в подвале в Крынках тела бойцов могут привести к эпидемии из-за установившейся жары.

Опасность найденных в зоне СВО трупов есть. Сейчас жара, может начаться эпидемия. Это все чревато последствиями. Бывает и такое, что ВСУ специально минируют трупы своих солдат. Это придумали немцы, они тоже подкладывали мины под погибших бойцов, — пояснил эксперт.

Дандыкин считает, что ВСУ оставили трупы в подвале в Крынках, чтобы не платить их семьям. По его словам, если отдавать тела погибших родственникам, необходимо соблюсти много условий, в том числе нужно, чтобы солдаты были в полной форме.

До этого в Сети появилось видео из подвалов в Крынках, где нашли брошенные тела военнослужащих ВСУ. Кадры сняты российскими бойцами штурмовых отрядов. На видео видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских солдат в обмундировании и полевой экипировке.