Опубликовано видео из заваленных телами бойцов ВСУ подвалов в Крынках

Появилось видео из подвалов в Крынках, где нашли брошенные тела военнослужащих ВСУ. Кадры, снятые российскими военнослужащими штурмовых отрядов, опубликовало РИА Новости. На них видны сложенные в хаотичном порядке тела украинских бойцов в обмундировании и полевой экипировке.

Отмечается, что кадры были сняты 24 мая. Видео передала агентству пресс-служба губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

21 февраля российские солдаты развернули национальный триколор в селе Крынки, из которого были выбиты Вооруженные силы Украины. Там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ.

Ранее Сальдо сообщил, что ракета, попавшая в здание Социального фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, по предварительным данным, была выпущена ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, прилет был зафиксирован в 09:13 утра мск. Позднее глава региона сообщил, что ВСУ вновь ударили по этому объекту. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого пресс-служба Минобороны РФ информировала, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом. Российские бойцы также атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР.