«Нафтогаз» попросил США ввести новые санкции против «Северного потока—2»

https://static.news.ru/photo/37df2bee-b7c6-11ea-96e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители украинской компании «Нафтогаз» поблагодарили конгрессменов США за представленный законопроект о расширении санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Они также заявили о необходимость как можно скорее принять новый перечень.

«Нафтогаз» ещё раз выражает благодарность палате представителей, сенату и другим друзьям Украины в Соединённых Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA, а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона, — цитирует сообщение RT.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Ранее власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

Как информировал NEWS.ru, австрийская компания OMV в 2019 году направила на финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €113 млн.