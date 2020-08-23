Нацполиция Украины сообщила о задержании военного из ДНР

https://static.news.ru/photo/1f72f4bc-e540-11ea-9706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Національна поліція України/facebook.com

Пресс-служба Нацполиции Украины сообщила о задержании в киевском метро мужчины с военным билетом ДНР. На данный момент он передан сотрудникам Службы безопасности страны.

Сегодня, 23 августа, полицейские метрополитена на станции метро «Майдан Независимости» обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории, — цитирует его РИА Новости.

По данным сотрудников правоохранительных органов, во время осмотра мужчины у него обнаружились документы, которые выдали власти самопровозглашенной Донецкой народной республики. В частности, военный билет и удостоверение народного ополченца. Мужчину 1987 года рождения зовут Писарев Сергей Александрович. Остальные детали устанавливаются.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года генерал-майора СБУ задержали по обвинению в работе на ФСБ. Мужчину подозревают в государственной измене и совершении терактов.