На Западе захотели «продлить график» контрнаступления ВСУ из-за неудач

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Западные страны сомневаются в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины, поэтому задумали «продлить график», написал британский журнал The Economist со ссылкой на западных политиков. По словам источника, это может затянуться надолго.

Нам придется продлить наш график. Это может быть очень долгой борьбой, — говорится в заявлении.

На Западе не верят в прорыв ВСУ российской обороны, отметил журнал. Причины неудач в контрнаступлении западные союзники Киева видят по-разному. Некоторые считают, что Украина должна была наступать более решительно. Также недовольства вызывают и ведение боев по советским методикам, применяя тяжелые артиллерийские обстрелы, а не точечно распределяя военные ресурсы.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина не может остановить наступление из страха перед Западом. По его мнению, отказ Киева от наступления лишит его вооружений, необходимых для выживания в текущем конфликте. Он указал на то, что потерь среди украинских военных больше, чем «количество американских солдат в Европе».

В свою очередь бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины терпит «полное фиаско». После атаки украинских войск ВС России могут окружить Харьков.