На Западе рассказали о пойманных «в ловушку» призывниках ВСУ The Guardian: все больше призывников не хотят вступать в ВСУ и идти на фронт

Все больше призывников не хотят пополнять ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на нехватку живой силы в армии, сообщило британское издание The Guardian. По информации журналистов, еще до момента усиления мобилизации из страны сбежали свыше 20 тысяч украинцев.

Власти Украины приложили усилия, чтобы остановить людей, которые стремятся уехать из страны или избежать военной службы, о чем свидетельствует увольнение Зеленским областных военкомов, — обратили внимание авторы статьи.

Представители СМИ также поговорили с потенциальным призывником по имени Дмитрий. Как признался украинец, он хочет покинуть страну, потому что на фронте долго не продержится.

Я хочу покинуть эту страну. Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке <...>. На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать, — заявил собеседник издания.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее допустил, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. Однако украинское командование вряд ли успеет обучить новобранцев, высказал предположение он.